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Головну ялинку Львова демонтують 25 січня

Ольга Денисяка

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Головну ялинку Львова, що розташована на площі перед Оперним театром, демонтують та відправлять на утилізацію у понеділок, 25 січня. Тоді ж планують демонтувати різдвяну шопку та Дідух. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Спершу ЛКП «Львівсвітло» зніме із ялинки святкову ілюмінацію, а потім її демонтує ЛКП «Зелений Львів».

«ЛКП «Зелений Львів» проведе демонтаж новорічної ялинки, яку ми плануємо завезти на нашу технічну базу, яка знаходиться на вул. Замарстинівській, 167а, і там провести її утилізацію. Ми її розріжемо та спалимо в котлі для обігріву наших теплиць»,  – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

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Зазначимо, що головну ялинку Львова встановили 14 грудня. Святкове дерево до Львова привезли із Дрогобицького лісництва. Його висота понад 18 метрів.

Нагадаємо, що із завершенням різдвяно-новорічних свят у Львові будуть розміщені мобільні пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію.

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