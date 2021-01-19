Де у Львові можна здати ялинку на утилізацію: адреси

Із завершенням різдвяних свят у Львові будуть розміщені мобільні пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, 25−26 січня 2021 року, з 11.00 до 15.00 год. мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

— м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а;

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— м. Львів, вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

— м. Львів, вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

— м. Львів, вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

— м. Львів, проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);

— м. Львів, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).

Водночас відомо, що 20 та 27 січня до 14.00 год. мешканці зможуть залишити ялинки біля контейнерних майданчиків, аби ШРП могли зібрати та передати їх на утилізацію.

Усі зібрані ялинки також будуть використані в якості вторинної сировини.