За рік у Верховній Раді жодного разу не виступила сотня нардепів. Список

Протягом 2020 року сто народних депутатів жодного разу не виступили під час засідань Верховної Ради України. Найбільше мовчазних обранців – серед «Слуг народу». Про це Львівському порталу повідомили у Комітеті виборців України.

Експерти проаналізували статистику виступів нардепів під час пленарних засідань Верховної Ради упродовж 2020 року. Враховувалися виступи з місця та парламентської трибуни. Відтак за даними Комітету виборців, за рік у парламенті жодного разу не виступили сто депутатів.

Лідером мовчанки у Верховній Раді є депутати з президентської «Слуги народу» – 73 особи або кожен четвертий депутат фракції.

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Серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року, опинились:

Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи),

Юрій Корявченков (актор 95 кварталу відомий як Юзік),

Жан Беленюк (український борець),

Володимир Тимофійчук (відомий тим, що назвав Коломийський район Коломойським),

Святослав Юраш (один з ініціаторів створення МФО «Цінності, гідність, родина»),

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»),

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»),

Олена Хоменко (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»).

Нульові показники виступів також мають 12 народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа За життя». Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович.

Ще шестеро «мовчазних депутатів» є позафракційними: Андрій Деркач (потрапив під санкції США), Олесь Довгий, Роман Іванісов (раніше звинувачений у зґвалтуванні), Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко.

Також чотири нардепи є членами групи «За майбутнє», троє – групи «Довіра», двоє – фракції ВО «Батьківщина».

Водночас у Комітеті виборців наголошують, що серед фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» немає депутатів, які б не виступали впродовж року у парламенті.

Зазначимо, загалом протягом 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради України відбулися влітку 2019 року, адже новообраний президент Володимир Зеленський, прийшовши на посаду, розпустив ВРУ попереднього (VIII) скликання.

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