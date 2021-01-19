У віллі на Льва Толстого відновили вхідну браму. Фото до і після

У житловому будинку на вул. Львова Толстого, 1, який пам’яткою архітектури, відновили старовинну вхідну браму та ще й внутрішні вхідні двері. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Вхідна брама, виготовлена з дуба, перебувала у занедбаному стані: дверна коробка була деформована, низ просто знищений, тож потребував кропіткої роботи.

Відтак реставратори відновили втрачені дерев’яні елементи, виготовили і встановили нові клямки, а також поновили засклення брами, додавши красиве фацетне скло.

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Всі роботи обійшлися у близько 39 000 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Також нове життя чекало й на внутрішні вхідні двері, які вже навіть погано відкривались.

«Хоч внутрішні двері були складніші через більшу площу, але стан полотен був кращий. Все це завдяки численним нашаруванням фарби, які доволі непогано вберегли хвойну породу деревини від пошкоджень. Частина цих дверей осіла і вже не відкривалась, ми це все виправили і повернули їм колишню красу», – розповів реставратор Андрій Пулик.

Відновлення внутрішніх вхідних дверей у будинку на Льва Толстого, 1 коштувало більше 37 000 грн. Всі роботи оплатила міська рада разом із жителями також у співвідношенні 70% до 30%.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини