На Львівщині на одну вільну вакансію претендує восьмеро безробітних

Станом на початок липня у Львівській області на одне вільне місце праці претендували 8 безробітних. Про це Львівському порталу повідомили у обласному центрі зайнятості.

Як зазначається, на початку липня в області налічувалося 3829 вільних робочих місць і вакантних посад, із них 71% – для робітників, 22% – для службовців і 7% – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки. Відповідно на одне вільне місце праці в області претендували 8 безробітних (торік –

2).

Станом на 1 липня у базових центрах зайнятості та філіях

Львівського ОЦЗ соціальні послуги отримували 29,6 тис. безробітних, що в 2,4 рази більше, аніж було на відповідну дату торік (12,4 тис.). Серед них 43% становили чоловіки, а 57% – жінки.

«Найбільше безробітних, а це – 8,1 тис. осіб або 27,5% обслуговувалися у Львівському МЦЗ. Ще 29% – це клієнти Дрогобицького (1,6 тис.), Самбірського (1,2 тис.) та Стрийського (1,5 тис.) центрів зайнятості, Жидачівської (1,0 тис.), Золочівської (1,0 тис.), Жовківської (1,1 тис.) та Червоноградської (1,0 тис. осіб) філій ЛОЦЗ», – розповів директор обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

За його словами, з-поміж безробітних, котрі шукали роботу за

посередництва служби зайнятості, переважали колишні продавці продовольчих та непродовольчих товарів і продавці-консультанти (2370 осіб), кухарі (1032), оператори котельні (752), водії автотранспортних засобів (730), керівники (начальники) підприємств (651), бухгалтери (584), менеджери (управителі) зі збуту (489), підсобні робітники (480 осіб), адміністратори (441), охоронники (426 осіб) тощо.

У січні-червні цього року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 13,4 тис. осіб, у тому числі 6,9 тис. безробітних. У карантинний період, тобто з 12 березня до 30 червня 2020 року, завдяки дистанційному пошуку роботи вдалося забезпечити трудовою діяльністю 5,1 тис. осіб (із котрих

2,9 тис. – безробітні). Найбільше – 29% – клієнтів влаштовано на

підприємства переробної промисловості, 25% вирішили працювати у сфері торгівлі, ще 17% влилися до трудових колективів, що займаються сільським

і лісовим господарством.

Як писав Львівський портал, під час коронавірусного карантину пом’якшили умови отримання матеріальної допомоги по безробіттю тим українцям, які звільнились з роботи за власним бажанням.

Нагадаємо, Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

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