На одне місце 11 осіб. Кого у січні 2021 року шукають роботодавці?

В Україні на ринку праці 43 тисячі вакансій тоді як роботу шукає 477 тисяч людей. Такі дані Львівському порталу повідомили у Державній службі зайнятості.

У професійному розрізі найбільше пропозицій з працевлаштування подано для:

– 22% – кваліфіковані працівники з інструментом (швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, муляр, маляр, монтер колії);

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-15% – робітники з обслуговування, експлуатації устаткування машин (водій тролейбуса, трамвая, оператор заправних станцій, тракторист);

– 15% – професіоналів (провізор, спеціаліст держслужби, учитель, вихователь)

– 12% – працівники сфери торгівлі та послуг (продавець, кухар, охоронник, поліцейський)

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7 592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили: станом на 1 січня 2021 року на одне робоче місце претендує 11 безробітних громадян.

Нагадаємо, без роботи залишаються майже пів мільйона українців.

Мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх найбільше турбує. Влітку в області на одну вакансію претендували відразу 8 безробітних.

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