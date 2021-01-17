На ЛОРТА очікується новий страйк

На Львівському державному заводі «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) побоюються, що із понеділка, 18 січня, їх знову не впускатимуть на роботу, а відтак можливий черговий страйк. Про це Львівському порталу повідомили у профспілковому комітеті заводу ДП «ЛОРТА».

У понеділок, 18 січня, працівники Львівського заводу радіотехнічної апаратури (ЛОРТА) масово прийдуть на підприємство, аби почати свій робочий день. Однак, вони побоюються, що їх знову не пропустять на завод.

За словами голови профспілкового комітету заводу ДП «ЛОРТА» Галини Тарнавської, за грудень 2020 року усі працівники отримали 2/3 частини зарплати лише за 4 дні. Люди хвилюються, що у січні ситуація повториться.

Реклама партнерів

Окрім того у профспілковому комітеті зазначають, що керівництво заводу, після сплати заборгованості за попередні місяці, не здійснило профспілкових внесків на суму 200 тис. грн, що передбачено колективним договором.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у понеділок, 4 січня, більше пів сотні працівників заводу «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) прийшли на роботу, однак їх не впустили на територію підприємства.

Заводу ЛОРТА у Львові держава заборгувала 11 млн грн.

6 січня, завод відвідали директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв. Після чого заборгованість погасили.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.