На заводі ЛОРТА повністю погасили заборгованість з виплати зарплат

На Львівському державному заводі «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) повністю погасили заборгованість із виплати зарплат. Працівники вже отримали зарплату у повному обсязі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Як відомо, 6 січня, завод відвідали директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв та голова Львівської ОДА Максим Козицький. Зокрема, Гусєв наголосив, що «Укроборонпром» зацікавлений у роботі ЛОРТА та виготовленій тут продукції.

«Завод має стратегічне значення — виготовляє спеціальну радіоелектронну апаратуру оборонного призначення, блоки управління та коробки захисту для БМП-2, БТР-4, сучасні танкові інформаційно-управляючі системи, 30-мм автоматичні гармати ЛВГ-30 тощо. Тут працює 535 людей, це кваліфікований інженерно-технічний та робітний персонал. Сьогодні всі працівники отримали гроші на свої банківські картки», — зазначив очільник області Максим Козицький.

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Нагадаємо, на підприємстві були заблоковані рахунки, відтак графік роботи був обмежений. Через борги відключили електроенергію. Заборгованість перед підприємством становила 11 млн грн. Львівська ОДА неодноразово звертались в Кабінет Міністрів, Міністерство оборони щодо питання виплати по оборонному замовленню.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у понеділок, 4 січня, більше пів сотні працівників заводу «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) прийшли на роботу, однак їх не впустили на територію підприємства.

Заводу ЛОРТА у Львові держава заборгувала 11 млн грн.

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