З 20 січня SkyUp змінить правила перевезення ручної поклажі

Український авіаперевізник SkyUp змінює правила перевезення ручної поклажі. Нововведення почнуть діяти з 20 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Замість 7 кг відтепер пасажари зможуть брати на борт максимально до 9 кг речей. Це діє для квитків усіх тарифів. При цьому залишаються незмінними максимальні габарити валізи – 55*40*20 см.

Однак доведеться ховати у ручну поклажу додаткові предмети – ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, журнал чи папку для паперів. Усі ці речі треба компактно розміщувати всередині поклажі.

Також можна буде додати другу одиницю ручної поклажі.

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Як пояснюють в авіакомпанії, опція стане доступною для всіх тарифів, але за різними умовами. У тарифах Standart і Flex – безкоштовно, а для користувачів тарифу Basic – за додаткову плату.

У тарифі Economy Basic одна одиниця ручної поклажі є безкоштовною, друга за додаткову плату з дозволеною вагою до 9 кг та розміром 55*40*20 см. Вартість становить 12$ при замовленні онлайн або 25$ в аеропорту у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

Для пасажирів за тарифом Economy Standard одна одиниця ручної поклажі безкоштовна, за другу також не доведеться платити, якщо її вага до 5 кг, а розмір 35*20*10 см.

При виборі тарифу Economy Flex безкоштовними є дві одиниці ручної поклажі вагою до 9 кг та розміром 55*40*20 см кожна.

Повідомляється, що для усіх пасажирів SkyUp, які придбали квитки до 19 січня 2021 року, діятимуть єдині для усіх тарифів старі правила – безкоштовна одиниця ручної поклажі до 7 кг та розміром 55*40*20 см. Також безкоштовним є перевезення додаткових предметів загальною вагою до 3 кг, та розмірами не більше 35*20*10 см.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp виконуватиме рейси зі Львова до польського Лодзя.

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