SkyUp літатиме зі Львова у польський Лодзь

Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання трьох нових рейсів з України в Польщу. Тож уже з кінця березня львів’яни матимуть змогу літати у польський Лодзь. Про це повідомляє lowcost.ua.

Авіаперевізнику надано право на здійснення польотів з трьох українських міст:

Київ– Лодзь – 4 рейси на тиждень

Львів – Лодзь – 2 рейси на тиждень

Харків – Лодзь – 2 рейси на тиждень

Рейси стартують із 28 березня.

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Раніше українські авіакомпанії та європейські лоукостери не здійснювали прямих рейсів з України в Лодзь. Лише у листопаді SkyUp отримала дозвіл на виконання двох рейсів з Києва в Польщу, зокрема у Варшаву та Гданськ.

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