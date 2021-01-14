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Тиждень локдауну на Львівщині: поліція виявила майже 700 порушень

Вероніка Рой

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За майже тиждень локадуну, який розпочався 8 січня, на Львівщині правоохоронці виявили майже 700 порушень карантинних вимог. На порушників склали адміністративні матеріали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

 

Як ідеться у повідомленні,  станом на 14 січня на Львівщині правоохоронці виявили 698 порушень протиепідемічних вимог. На підприємців та громадян склали склали адміністративні матеріали.

«Я вкотре закликаю усіх поводитись відповідально та неухильно дотримуватись карантинних обмежень, адже йдеться про наше життя та здоров’я. Поліцейські контролюють дотримання карантину – створено додаткові мобільні групи, які виявляють факти порушення карантинних обмежень суб’єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами. Ми, як завжди, зосереджені на профілактичній роботі і якщо це не дає результату, порушників притягують до адміністративної відповідальності», – зазначив очільник поліції Львівщини полковник поліції Василь Віконський.

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Нагадаємо, на локдаун Україна пішла 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посилені карантинні обмеження, введені в Україні, суттєво пом’якшені, на відміну від весняного локдауну.

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