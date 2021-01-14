Львівський аеропорт увійшов у трійку лідерів за популярністю у 2020 році

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького опинився на третьому місці у рейтингу українських аеропортів за найбільшою кількістю злетів і посадок. Так, у 2020 році він здійснив 9 850 польотів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Украероруху.

Лідером став Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який здійснив 47 524 польоти. На другому місці – Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) із загальною кількістю злетів і посадок 12 805. Загалом рейтинг найпопулярніших охопив 10 аеропортів України – Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Запоріжжя, Херсон та Івано-Франківськ.

За інформацією Украероруху, упродовж минулого року в Україні було здійснено 21 102 внутрішні польоти, що на 31,5 % менше, ніж на у 2019 році. Також відбулося 68 870 міжнародних польотів (на 57,7 % менше порівняно з 2019 роком) та 52 075 транзитних польотів (на 63,2 % менше порівняно з 2019 роком).

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