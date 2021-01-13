У Шевченківському гаю знесуть скандальне будівництво каплиці

У Шевченківському гаю демонтують капличку, яку почало будувати духовенство під егідою отця Юстина Бойка. Натомість у музеї розмістять дзвіницю із с. Тухля, що на Бойківщині. Відповідне рішення прийняла напередодні створена робоча група за участі представників мерії, музею та духовенства. Про це під час брифінгу 13 січня повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, на території Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ, яка розташовується у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького, представники духовенства розпочали спорудження нової каплиці. Натомість у самому музеї стверджували, що на таке будівництво потрібна дозвільна документація.

Аби вирішити конфліктну ситуацію, міська рада ініціювала створення робочої групи, до якої увійшли представники управління культури, управління архітектури, управління охорони історичного середовища, юридичного департаменту, представники церкви та музею.

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Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко повідомив, що 12 січня під час засідання групи прийняли рішення демонтувати будівництво каплиці.

«Вчора відбулось перше засідання робочої групи, під час якого ми заслухали інформацію від усіх сторін. Було прийнято рішення знести будівництво, яке почали без належних документів. Воно буде демонтоване силами та коштами тих, хто його здійснював», – заявив посадовець.

Також, за його словами, робоча група підтримала позицію музею: перенести на це місце дзвіницю із с. Тухля.

«Ми підтримали протокол науково-методичної ради музею, мова йде про те, що до музею планують перевезти історичну дзвіницю. Об’єкт треба перевезти та реставрувати», – зазначив він.

Андрій Москаленко наголосив, що збереження таких історичних об’єктів і є основним завданням музею.

Детальніше про «пристрасті» довкола зведення каплиці у Шевченківському гаю читайте за цим посиланням.

Раніше Юстин Бойко інформував про реставрацію храмового комплексу церкви Святої Софії – Премудрості Божої, яка є головним храмом Свято-Іванівської Лаври та першим музейним об’єктом Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. І закликав небайдужих допомогти зібрати кошти на завершення відновлення підземного скита.

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