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У Львові збирають кошти на завершення реставрації храму у Шевченківському гаю

Вероніка Рой

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У Львов триває реставрація храмового комплексу церкви Святої Софії – Премудрості Божої, яка є головним храмом Свято-Іванівської Лаври та першим музейним об’єктом Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Проте на завершення відновлення відновлення підземного Скита необхідні кошти, тож небайдужи просять долучитися. Про це у Facebook повідомив отець Юстин Бойко.

 

«Та час бере своє. Церква і весь комплекс потребував цілковитої реставрації. І цього року ми її здійснили! Все це стало можливим завдяки небайдужим людям, меценатам, яким дорога віра в Бога і українська культура. Вже тепер складаю їм величезну подяку! Залишилося завершити тільки упорядкування літньої каплиці та відновлення підземного Скита, про який мало хто знає. З огляду на це звертаюся до усіх тих, хто може і бажає підтримати нас у завершенні реставраційних робіт!», – повідомив Юстин Бойко.

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Усі, хто хоче долучитися та допомогти завершити реставрацію, можуть написати особисто отцю Юстину Бойку у Facebook або внести свої пожертви на картку:

5168757356490310

Бойко Юрій Васильович.

Фото: Юстина Бойка

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