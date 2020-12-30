«Пристрасті» довкола зведення каплиці у Шевченківському гаю. Крапку поставить робоча група

У Львові створять робочу групу, яка дасть правову оцінку будівництву каплички у Шевченківському гаю під егідою отця Юстина Бойка, яке наразі призупинене. У самому музеї стверджують, що на таке спорудження нема дозволів, і хочуть на цьому місці розмістити дзвіницю із с. Тухля, що на Бойківщині. Про це йшлося 30 грудня під час брифінгу за участі представників мерії, музею та духовенства.

Як стало відомо, на території Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ, яка розташовується у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького, представники духовенства розпочали спорудження нової каплиці. Натомість у самому музеї стверджують, що на таке будівництво потрібна дозвільна документація. Аби вирішити конфліктну ситуацію, міська рада ініціювала створення робочої групи, до якої увійдуть представники управління культури, управління архітектури, управління охорони історичного середовища, юридичного департаменту, представники церкви та музею.

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«Перше засідання цієї робочої групи відбудеться 4-5 січня. Сподіваємося, що вона працюватиме не довше тижня, тому що потрібно оперативно надати чіткий висновок з правовою оцінкою. Ми домовилися, що рішення цієї робочої групи буде обов’язковим до виконання», – зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Своєю чергою директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда додала, що кілька років тому було ухвалено стратегію розвитку цього музею, яка зокрема передбачає і розвиток Свято-Іванівської Лаври, що є на його території.

«Музей і лавра мають співпрацювати, кооперувати та діяти в рамках закону. Насправді найкращим вирішення конфліктної ситуації є комунікація та порозуміння», – резюмувала вона.

Директор Шевченківського гаю Роман Назаровець під час брифінгу озвучив позицію музею: на це місце хочуть перенести дзвіницю із с. Тухля:

«Цього літа лавра разом з музеєм спільно реставрували церкву зі с. Кривка. Також було прийнято рішення перенести на її територію тимчасову споруду, щоб в часи коронавірусу вона працювала як літня каплиця. Проте у жовтні науково-методичній раді музею представили проєкт Романа Сулика, який показав, що монастир хоче збудувати там нову каплицю. Однак для будівництва нової споруди потрібно мати відповідні документи. Позиція музею – перевезли сюди дзвіницю із с. Тухля, що місто навіть раніше планувало профінансувати».

Отець Юстин Бойко наголосив, що у цій ситуації все на свої місця розставить рішення робочої групи.

«У 2016 році Свято-Іванівська Лавра вийшла з ініціативою до міського голови створити спільну робочу групу щодо того, як місто бачить її розвиток. Адже ми не є музейними експонатами, ми – живі люди. І монастир має свій ритм життя та розвитку. Ми хочемо, щоб це відбувалося в такому полі, яке визначить ЛМР. Це питання невирішене до сих пір. Напрацювання є, але їх потрібно розглянути та прийняти. Мабуть, потрібно шукати якогось спільного рішення. Те, що виникло наразі в музеї та лаврі, я особисто не хочу публічно коментувати. Переконаний, що на це повинні дати відповідь фахівці», – зазначив він.

Раніше Юстин Бойко інформував про реставрацію храмового комплексу церкви Святої Софії – Премудрості Божої, яка є головним храмом Свято-Іванівської Лаври та першим музейним об’єктом Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. І закликав небайдужих допомогти зібрати кошти на завершення відновлення підземного скита.

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