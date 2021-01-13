На Львівщині суттєво подорожчали яйця

У грудні на Львівщині найбільше ціни зросли на яйця і цукор – ці продукти подорожчали на 18% та маже 6% відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У грудні індекс споживчих цін на Львівщині, порівняно із листопадом, становив 100,9%. Загалом продукти харчування в області подорожчали на 1,2%, на стільки ж й по всій Україні. За весь 2020 рік продукти на Львівщині піднялись у ціні на 5,3%.

Найбільше в грудні зросли у ціні яйця – на 18,3%, цукор – на 5,8% та овочі – на 4,1%.

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Олія соняшникова подорожчала на 2%, молоко – на 1,4%, хліб і хлобопродукти – на 1%. Натомість найбільше у грудні подешевшав одяг та взуття – на 3,2%, серед продуктів – свинина (на 1,9%), макаронні вироби, риба та рибні вироби (до 0,5%).

Ціни на тютюн підвищились на 1,7%, водночас алкоголь подешевшав на 0,5%.

У житлово-комунальній сфері на 0,9% подешевшали матеріали для утримання та ремонту житла. Вартість комунальних послуг у грудні порівняно з попереднім місяцем не змінилася. На 2,3% подорожало паливо і мастила, натомість проїзд у маршрутках впав у ціні на 0,8%-1%.

Нагадаємо, у листопаді на Львівщині найбільше подорожчали овочі та борошно, але подешевшали фрукти. У жовтні найбільше зросли у ціні цукор і яйця – на 25%.

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