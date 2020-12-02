На Львівщині цукор і яйця подорожчали на 25%

У жовтні на Львівщині найбільше ціни зросли на яйця і цукор – ці продукти подорожчали на 22% та 26% відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У жовтні індекс споживчих цін на Львівщині, порівняно із вереснем, становив 101,1%, в Україні – 101,0%. Загалом продукти харчування в області подорожчали на 0,8%.

Найбільше в жовтні зросли у ціні яйця – на 22,3% та цукор – на 26,4%.

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Олія соняшникова подорожчала майже на 4%, м’ясо і м’ясопродукти – майже на 1,5%, молоко – на 1,3%. Ціни на хліб та масло піднялись менш ніж на 1%.

Водночас на 10,6% подешевшали фрукти, на 1,5% – овочі.

Алкоголь здорожчав на 0,3%, а тютюнові вироби – на 3,7%. Також піднялись у ціні одяг та взуття – на 1%.

У житлово-комунальній сфері в жовтні ціни зросли на 8% у зв’язку зі збільшенням тарифів на газ на 17,6%. Паливо та мастила подорожчали на 1,1%, а проїзд у міжміських електричках навпаки знизився на 6,1%.

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