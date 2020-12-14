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На Львівщині зросли ціни на продукти. Що подорожчало найбільше?

Вероніка Рой

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На Львівщині у листопаді найбільше подорожчали овочі та борошно, натомість подешевшали фрукти. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

На Львівщині у листопаді порівняно з жовтнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,7%.

Найбільше подорожчали овочі (на 10,8%), борошно пшеничне (на 8,5%), крупи ячні (на 7,5%), олія соняшникова (на 7,2%) та цукор (на 6,2%).  Натомість ціни на хліб, яйця, молоко, сметану, сири тверді типу Емменталь, ковбаси варено-копчені, маргарин підвищилися на 2,9-1,3%. Водночас, на 1,4% подешевшали фрукти

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,5%. Зокрема, тютюнові вироби – на 2,6%, алкогольні напої – на 0,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції та діагностичних послуг на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема одяг – на 2,1%, взуття – на 0,9%

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