Хто може представляти Львівщину на Олімпійських іграх-2021

До цьогорічних Олімпійський ігор, які відбудться влітку в Токіо, активно готуються львівські спортсмени. На участь у найпрестижніших змаганнях претендують 23 спортсмени зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Кандидатами на участь в Олімпійських іграх-2021 від Львівщини є 23 спортсмени, які досягли значних досягнень. Всі вони зараз активно готуються до змагань, втім хто саме таки поїде на Олімпіаду, наразі ще не відомо.

Серед тих, хто може потрапити на Олімпіаду – борці Львівщини: 20-річний Данило Стасюк у провідній групі та 21-річний Юрій Ідзінський у перспективній групі.

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В елітній групі є одразу п’ять борчинь нашої області: Тетяна Кіт, Оксана Лівач, Юлія Ткач, Юлія Хавалджи та Алла Черкасова. До участі в Олімпійських Іграх також готується важкоатлет з Жидачева Володимир Гоза (у перспективній групі).

Велосипедистки Львівщини, які нещодавно вдало виступили на чемпіонаті Європи, Олена Старікова, Юлія Бірюкова та Тетяна Клімченко готуються до боротьби за олімпійські медалі в елітній групі.

У веслуванні на байдарках і каное Україну можуть представити Юрій Зуб та Сергій Нагорний, обидва – у провідній групі.

Каратист Станіслав Горуна готується до Олімпіади в елітній групі, а Діана Шостак – у провідній.

Лучники Львівщини Георгій Іваницький та Сергій Маркевич у також провідній групі, Вероніка Марченко – в елітній, а Жанна Наумова – у перспективній.

Павло Коростильов, майстер кульової стрільби, опинився в елітній групі спортсменів-кандидатів на участь в Олімпіаді. У провідній групі з цього виду спорту є ще такі представники Львівщини як Олександр Петрів, Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова. В елітній групі готується до змагань фехтувальниця Ксеня Пантелеєва.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. Найпрестижніші спортивні змагання стартують 23 липня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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