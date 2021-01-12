Майже 9 тисяч порушників швидкісного режиму зафіксували на Львівщині від початку року

Упродовж 10 днів 2021 року камери автоматичної фіксації поршень на дорогах Львівщини виявили 8 988 порушників швидкісного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівської області.

Камери автофіксації наприкінці минулого року встановили в селі Солонка та місті Буськ на трасі Київ – Чоп.

Патрульні також додали, що через перевищення встановленої або ж необрання безпечної швидкості у 2020 році на території Львівської області зареєстрували 3 161 ДТП. З них – 698 з постраждалими, в яких травмувалося 954 особи та загинуло 99 осіб.

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Нагадаємо, протягом вихідних на Новий рік в Україні загалом спіймали більше 1 300 п’яних водіїв.

Лише в день Різдва, 7 січня, на Львівщині сталось 40 ДТП. Внаслідок аварій постраждали три людини.

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