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На Різдво на Львівщині сталось 40 ДТП

Наталя Дуляба

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На Різдво, 7 січня, на дорогах Львова та області виникло 40 дорожньо-транспортних пригод, дві з них – із потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, протягом 7 січня на Львівщині сталось 40 аварій. 26 із них виникли на дорогах області, ще 14 – на території Львова.

Внаслідок цих ДТП постраждали троє людей, смертельних аварій не було.

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За наслідками інших автопригод правоохоронці склали 38 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення Правил дорожнього руху) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф розміром двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Мешканців Львівщини закликають бути обережними на дорозі, дотримуватися Правил дорожнього руху і в жодному випадку не сідати за кермо напідпитку.

Нагадаємо, протягом вихідних на Новий рік правоохоронці спіймали більше 1300 п’яних водіїв.

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