У новірічні вихідні патрульні спіймали 1 356 п’яних водіїв

Упродовж вихідних, з 31 грудня до 3 січня на українських дорогах патрульні спіймали 1 356 нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції.

«За період свят, з 31 грудня по 3 січня, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2 241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом новорічних вихідних аатрульні склали 1 356 адмінматеріалів на п’яних водіїв. Лише 1 січня на дорогах України спіймали 267 водіїв, що були за кермом у нетверезому стані.

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