ОСТАННІ НОВИНИ

У новірічні вихідні патрульні спіймали 1 356 п’яних водіїв

Юлія Осим

|

Упродовж вихідних, з 31 грудня до 3 січня на українських дорогах патрульні спіймали 1 356 нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції.

 

«За період свят, з 31 грудня по 3 січня, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2 241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом новорічних вихідних аатрульні склали 1 356 адмінматеріалів на п’яних водіїв. Лише 1 січня на дорогах України спіймали 267 водіїв, що були за кермом у нетверезому стані.

Реклама партнерів

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...