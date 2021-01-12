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Біля церкви святої Анни відреставрували дубову історичну браму. Фото до та після

Вероніка Рой

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У Львові у будинку з атлантами на вулиці Гоголя, 10 відреставрували старовинну дубову браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

 

Дубову історичну браму відновлювали близько двох місяців.

«Цій кам’яниці понад сто років і за свій довгий вік ця брама багато чого пережила. Було багато пошкоджень, деякі з них  можна було помітити одразу, інші – приховувала стара фарба. Низ дверей був зовсім знищений. А ще у дерев’яне полотно невдало врізали кодовий замок. Також багато декоративних елементів потребувало відновлення. На щастя, збереглись красиві ковані решітки, які ми почистити і фарбували», – розповів реставратор Андрій Федоришин.

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Також фахівці відновили засклення брами та встановили нову клямку, яка відповідає стилістиці дверей. Додатково майстри встановили латунні відбійники, щоб додатково захистити деревину від пошкоджень.

«Раніше у цьому будинку жив скульптор Леонард Марконі, відомий далеко за межами Галичини та Австро-Угорщини. Саме він є автором атлантів з левовим серцем, які прикрашають кам’яницю. Маю надію, що і відновлена брама стане такою ж окрасою цього будинку на радість мешканцям і прослужить не одне десятиліття», – додав реставратор.

Браму відновили завдяки програмі співфінансування з мешканцями. Загальна вартість становить майже 60 000 грн, з яких місто повернуло майже 42 000 грн, решту сплатили мешканці.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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Фото: Бюро спадщини

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