Пасажири перекрили колію у Пустомитах через брак місць у електричці

У Пустомитах обурені люди перекрили колію через те, що їм не вистачило місць у електричці. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає Львівський портал.

«У Пустомитах люди перекрили колію, так як не змогли сісти в електричку, не достатня кількість вагонів, щоб всі могли скористатися послугами залізниці», – написав він.



Водночас він додав, що наразі рух потягів призупинено.

Нагадаємо, раніше схожа ситуація була у Львові: близько 200 пасажирів заблокували рух електрички через те, що їм також не вистачило місця у вагонах.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича