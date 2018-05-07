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Пасажири перекрили колію у Пустомитах через брак місць у електричці

Дарина Смеречанська

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У Пустомитах обурені люди перекрили колію через те, що їм не вистачило місць у електричці. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає Львівський портал.

 

«У Пустомитах люди перекрили колію, так як не змогли сісти в електричку, не достатня кількість вагонів, щоб всі могли скористатися послугами залізниці», – написав він.


Водночас він додав, що наразі рух потягів призупинено.

Нагадаємо, раніше схожа ситуація була у Львові: близько 200 пасажирів заблокували рух електрички через те, що їм також не вистачило місця у вагонах.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

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