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У Самборі визволили собаку, який три дні просидів у засідці

Наталя Дуляба

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У Самборі собака потрапив у річку і самостійно не міг вибратися. Чотирилапий три дні просидів у засідці, допоки його не визволили рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про випадок рятувальники дізналися в неділю, 10 січня. Небайдужі перехожі побачили, що у річці на вул. Східній у Самборі знаходиться собака і не може звідти самостійно вилізти.

Як з’ясувалось, чотирилапий потрапив у засідку і пробув там три дні. Люди намагались витягнути його, але пес був агресивно налаштований і не підпускав до себе. Тож небайдужі викликали на підмогу рятувальників.

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«Надзвичайники за допомогою підручних засобів витягнули собаку на берег. Звільнену з полону тварину відпустили на волю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, львівські надзвичайники регулярно рятують тварин, які потрапляють у пастки. Так, рятувальники визволяли собаку, що загруз у болоті, кошеня, яке впало в каналізацію, пса, який теж провалився в каналізацію.

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Фото: ДСНС

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