ОСТАННІ НОВИНИ

Як рятувальники у центрі Львова витягували кошеня з каналізації

Наталя Дуляба

|

У середу ввечері, 2 жовтня, на вул. П. Беринди, що в центрі Львова, рятувальники витягували з каналізації кошеня. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

«О 22:59 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. П. Беринди у водостічній трубі під тротуаром знаходиться кошеня, яке не може вибратись. До місця події негайно виїхали рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, кошеня залізло у відкритий отвір водостічної труби та впало у каналізацію. Надзвичайники за допомогою підручних засобів та пожежного спецобладнання витягнули кота.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...