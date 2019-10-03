Як рятувальники у центрі Львова витягували кошеня з каналізації

У середу ввечері, 2 жовтня, на вул. П. Беринди, що в центрі Львова, рятувальники витягували з каналізації кошеня. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

«О 22:59 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. П. Беринди у водостічній трубі під тротуаром знаходиться кошеня, яке не може вибратись. До місця події негайно виїхали рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, кошеня залізло у відкритий отвір водостічної труби та впало у каналізацію. Надзвичайники за допомогою підручних засобів та пожежного спецобладнання витягнули кота.