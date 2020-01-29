У Стрию врятували собаку, який впав у каналізацію

У вівторок, 28 січня, у Стрию надзвичайники допомогли витягнути собаку, який впав у каналізацію і не міг звідти вибратися. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Інцидент стався на вул. Дрогобицькій. Тут у двометровий каналізаційний колодязь впав собака і не міг самостійно вилізти.
На місце прибули рятувальники, які за допомогою драбини і мотузки витягнули чотирилапого на поверхню і віддали заявнику.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Львова рятувальники визволяли кошеня, яке впало у каналізацію.
Фото: ДСНС
Наталя Дуляба