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На різдвяні вихідні на Львівщині спіймали 78 п’яних водіїв

Наталя Дуляба

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Протягом чотирьох різдвяних вихідних, 7-10 січня, на Львівщині правоохоронці оштрафували 78 п’яних водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, на свята з 7 по 10 січня на території Львівської області затримали 78 водіїв, що перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. На всіх них склали адмінпротоколи.

Водночас у патрульній поліції Львівщини зауважують, що 38 нетверезих водіїв спіймали лише на Святвечір – у ніч із 6 на 7 січня.

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Правоохоронці закликають водіїв не зловживати спиртним і бути максимально обачними на дорозі. Під час поїздок ретельно дотримуйтесь Правил дорожнього руху та не керуйте транспортними засобами напідпитку!

Зазначимо, що протягом вихідних на Новий рік в Україні загалом спіймали більше 1300 п’яних водіїв.

Нагадаємо, на саме Різдво, 7 січня, на Львівщині сталось 40 ДТП. Внаслідок аварій постраждали три людини.

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