Мобільні бригади не виїжджатимуть до хворих з підозрою на Covid-19, – НСЗУ

У першому кварталі цьогоріч в Україні не працюватимуть мобільні бригади, які відбирають матеріал для тестування у хворих з підозрою на Covid-19. Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Тепер медики виїжджатимуть лише до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Окрім того, Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади.

Як повідомляється, відтепер тестування пацієнтів на ковід є частиною послуги на первинному рівні медичної допомоги та при амбулаторному допомозі.

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Також до стандарту первинки додано скринінгове обстеження – тестування методом експрес-діагностики – швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хв після тестування. Таке дослідження робитимуть тим, у кого є підозра на корона вірус, людям з підозрою тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації, а також особам, які були у тісному контакті з хворим на Covid-19, та тим, хто повернувся з країн, де зафіксовано масштабне поширення захворювання коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав про те, що українці самостійно можуть викликати мобільну бригаду, аби здати ПЛР-тест. Для цього зателефонувати у цілодобовий контакт-центр МОЗу можна за телефоном: 0-800-60-20-19. На лінії працюють 150 операторів.

Окрім того, тестування методом ПЛР робитимуть навіть особам, які мають ознаки ГРВІ.

Додамо також, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0-800-208-868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Саме ця лінія – перша і єдина приватна гаряча лінія, яку рекомендувало Міністерство охорони здоров’я України для фахових консультацій Covid-19.

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