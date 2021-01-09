На даху монастиря Капуцинів Олеського замку відремонтували аварійні ділянки, – Ткаченко

На даху монастиря Капуцинів Олеського замку, який є пам’яткою архітектури національного значення, наразі вже відремонтовано аварійні ділянки. Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

«Маю дуже хороші новини! Президентська програма «Велика Реставрація» в дії. Відремонтовано аварійні участки даху монастиря Капуцинів Олеського замку, який є пам’яткою архітектури національного значення. Надзвичайні колекції одного з найпопулярніших замків України вже у безпеці, нарешті для музейного фонду загроз немає», – зазначив міністр.

Ткаченко додав, що скоро – завершення ремонтно-реставраційних робіт у Олеському замку.

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Нагадаємо, торік 3 січня обвалилась частина даху колишнього костелу капуцинів, що використовували як фондосховище Львівської галереї мистецтв. Тоді у Львівській ОДА фактично «перевели стрілки» на адміністрацію галереї, заявивши, що вона почала роботи на пам‘ятці без дозволу.

Нагадаємо, на території Львівщини пропонують відновити 24 пам’ятки архітектури. Серед них – замки, дерев’яні церкви та костели, деякі з пам’яток перебувають у вкрай занедбаному стані.

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Фото: Олександр Ткаченко