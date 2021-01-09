ОСТАННІ НОВИНИ

Лікарні Львівщини майже на 32% заповнені хворими на COVID

Вероніка Рой

|

Станом на суботу, 9 січня, в Україні заповнені 32,3% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому на Львівщині лікарні заповнені хворими на 31,8%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

 

Наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 66 123 ліжок. З 4 по 8 січня заповненість ліжкомісць коливалася від 32% до 35%.

Наразі найбільше заповнених ліжок – у Херсонській області (38%), у м. Києві (37,4%) та в Одеській області (37,3%).

Реклама партнерів

На Львівщині заповненість ліжкового фонду становить 31,8%. Варто зауважити, що ще на початку листопада заповненість стаціонарів хворими на коронавірус становила 67%. 

За даними Львівської ОДА, на Львівщині в лікарнях відведених для хворих на коронавірус, перебувають 1272 людей. З них 125 знаходяться в реанімаціях, ще 31 пацієнт підключений до апарату штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих на COVID у лікарнях Львівщини:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 241
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 116
  • у Центрі легеневого здоров’я – 97
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 89
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 71
  • у Стрийській міській лікарні – 65
  • у 8 міській лікарні Львова  – 64
  • у 1 міській лікарні Львова – 59
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 51
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47
  • у 5 міській лікарні Львова  –  45
  • у Рудківській лікарні – 45
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 40
  • у Стебницькій міській лікарні – 36
  • у Буській центральній районній лікарні –  36
  • у Жидачівській центральній районній лікарні –  32
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 30
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 30
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 27
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 17
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 13
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
  • у 1-му пологовому будинку – 9

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 9 січня, на Львівщині підтверджено 64 491 випадок коронавірусу. За попередню добу виявили 262 нових хворих.

Додамо, що доступ до кисню вже мають 85% ліжок у covid-стаціонарах Львівської області. Цей показник відповідає нормі, відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...