Лікарні Львівщини майже на 32% заповнені хворими на COVID

Станом на суботу, 9 січня, в Україні заповнені 32,3% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому на Львівщині лікарні заповнені хворими на 31,8%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 66 123 ліжок. З 4 по 8 січня заповненість ліжкомісць коливалася від 32% до 35%.
Наразі найбільше заповнених ліжок – у Херсонській області (38%), у м. Києві (37,4%) та в Одеській області (37,3%).
На Львівщині заповненість ліжкового фонду становить 31,8%. Варто зауважити, що ще на початку листопада заповненість стаціонарів хворими на коронавірус становила 67%.
За даними Львівської ОДА, на Львівщині в лікарнях відведених для хворих на коронавірус, перебувають 1272 людей. З них 125 знаходяться в реанімаціях, ще 31 пацієнт підключений до апарату штучної вентеляції легень.
Розподіл хворих на COVID у лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 241
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 116
- у Центрі легеневого здоров’я – 97
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 89
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 71
- у Стрийській міській лікарні – 65
- у 8 міській лікарні Львова – 64
- у 1 міській лікарні Львова – 59
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 51
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47
- у 5 міській лікарні Львова – 45
- у Рудківській лікарні – 45
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 40
- у Стебницькій міській лікарні – 36
- у Буській центральній районній лікарні – 36
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 32
- у Сокальській центральній районній лікарні – 30
- у Самбірській центральній районній лікарні – 30
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 27
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 17
- у Жовківській центральній районній лікарні – 13
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
- у 1-му пологовому будинку – 9
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 9 січня, на Львівщині підтверджено 64 491 випадок коронавірусу. За попередню добу виявили 262 нових хворих.
Додамо, що доступ до кисню вже мають 85% ліжок у covid-стаціонарах Львівської області. Цей показник відповідає нормі, відповідає нормі, яку встановило МОЗ.
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Вероніка Рой