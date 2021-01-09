Лікарні Львівщини майже на 32% заповнені хворими на COVID

Станом на суботу, 9 січня, в Україні заповнені 32,3% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому на Львівщині лікарні заповнені хворими на 31,8%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 66 123 ліжок. З 4 по 8 січня заповненість ліжкомісць коливалася від 32% до 35%.

Наразі найбільше заповнених ліжок – у Херсонській області (38%), у м. Києві (37,4%) та в Одеській області (37,3%).

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На Львівщині заповненість ліжкового фонду становить 31,8%. Варто зауважити, що ще на початку листопада заповненість стаціонарів хворими на коронавірус становила 67%.

За даними Львівської ОДА, на Львівщині в лікарнях відведених для хворих на коронавірус, перебувають 1272 людей. З них 125 знаходяться в реанімаціях, ще 31 пацієнт підключений до апарату штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих на COVID у лікарнях Львівщини:

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 241

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 116

у Центрі легеневого здоров’я – 97

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 89

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 71

у Стрийській міській лікарні – 65

у 8 міській лікарні Львова – 64

у 1 міській лікарні Львова – 59

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 51

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47

у 5 міській лікарні Львова – 45

у Рудківській лікарні – 45

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 40

у Стебницькій міській лікарні – 36

у Буській центральній районній лікарні – 36

у Жидачівській центральній районній лікарні – 32

у Сокальській центральній районній лікарні – 30

у Самбірській центральній районній лікарні – 30

у Львівській обласній клінічній лікарні – 27

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 17

у Жовківській центральній районній лікарні – 13

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12

у 1-му пологовому будинку – 9

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 9 січня, на Львівщині підтверджено 64 491 випадок коронавірусу. За попередню добу виявили 262 нових хворих.

Додамо, що доступ до кисню вже мають 85% ліжок у covid-стаціонарах Львівської області. Цей показник відповідає нормі, відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

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