Вірус почав вражати більше дітей та молоді, – МОЗ

Від сьогодні, 8 січня, в Україні почав діяти жорсткий карантин, який триватиме до 24 січня. У МОЗ пояснюють, що період введення посилених карантинних обмежень збігається із завершенням інкубаційного періоду захворювання коронавірусу в людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Про це під час брифінгу 8 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

Наразі 1/3 українців, госпіталізованих із діагнозом Covid-19 – пацієнти у важкому стані. Така статистика пов’язана з тим, що громадяни почали рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів корона вірусної хвороби. Окрім того, вірус почав вражати більшу кількість дітей та молодь, наголошують у міністерстві.

Очільник МОЗ також зазначив, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів. Раніше він тривав до 14 днів.

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Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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