ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль доручив перевірити заяви про підпільну вакцинацію від COVID

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію щодо можливої підпільної COVID-вакцинації препаратами невідомого походження. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

 

«Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію.
Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що зараз Україна очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech.

Реклама партнерів

«Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...