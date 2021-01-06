Шмигаль доручив перевірити заяви про підпільну вакцинацію від COVID

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію щодо можливої підпільної COVID-вакцинації препаратами невідомого походження. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію.

Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що зараз Україна очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech.

Реклама партнерів

«Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.