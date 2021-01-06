Частину вулиці Богдана Хмельницького 11 січня закривають на ремонт

З понеділка, 11 січня, у Львові через ремонт перекриють рух транспорту на вулиці Б. Хмельницього: на ділянці від будинку № 182 до заїзду на автовокзал «Північний». Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Львівської міськради.

У зв’язку з ремонтом вул. Б. Хмельницького, який проводить ТзОВ «Онур», з 08.00 год. 11 січня буде перекрито для руху транспорту частина вул. Б. Хмельницького — від будинку № 182 до заїзду на автовокзал «Північний».

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Ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: перший етап – на відрізку від вул. Опришківської до вул. Механічної.

Вул. Богдана Хмельницького ремонтує компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту.

«Минулого року нам вдалося виконано дуже великий об’єм робіт – від вул. Опришківської (вул. Промислова) до вул. Олійної вулиця відремонтована. Залишаються ще незначні роботи з благоустрою на відрізку від вул. Механічної до вул. Олійної. Натомість цього року ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького будуть зосереджені на ділянці від вул. Олійної до вул. Липинського, до кільця. Це, напевно, буде найскладніша ділянка, оскільки вона передбачає заміну всіх комунікацій, зокрема колекторів, заміну дорожнього одягу і зміну організації дорожнього руху», – розповів речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

За його словами, на відремонтованій частині вул. Б. Хмельницького буде встановлено три нових світлофорних об’єкти. Перший – на перехресті з вул. Опришківською. Він вже встановлений, але не включений у роботу. Другий – на перехресті з вул. Механічною. А третій світлофорний об’єкт буде встановлено перед кільцем на вул. Липинського, біля Автовокзалу. Третій світлофорний об’єкт дозволить змінити організацію дорожнього руху на перехресті та покращити пропускну здатність на цій частині вулиці.

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Фото: ЛМР