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У Львові чоловік задушив дружину

Вероніка Рой

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У Львові поліція затримала 53-річного чоловіка, який задушив дружину під час конфлікту та намагався видати вбивство за раптову смерть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

 

Інцидент трапився 3 січня у квартирі одного з будинків на вулиці Шевченка у Львові. Поліцейські встановили, що вночі між подружжям стався конфлікт. Під час сварки 53-річний чоловік побив дружину та задушив її. У результаті 50-річна львів’янка померла. Згодом чоловік викликав карету швидкої медичної допомоги та повідомив, що жінка померла раптово з невідомих причин.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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