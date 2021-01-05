Аеропорт «Львів» завершив 2020 рік без збитків

Аеропорт «Львів» у 2020 обслужив році 877,7 тисяч пасажирів, завершив рік без збитків і зберіг персонал. Про це avianews.com розповіла гендиректор підприємства Тетяна Романовська.

«До кризи аеропорт показав рекордну динаміку зростання. І вона допомогла зберегти трафік навіть в умовах кризи. В результаті 2020 рік закінчили з показником майже 900 тис. пасажирів, що краще за багатьох докризових років», – зазначила керівник.

У той же час, у 2013 році аеропорт «Львів» обслужив 701 тис. пасажирів, в 2016 році – 738 тис. мандрівників.

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За словами Романовської, в умовах зменшення пасажирських перевезень повітряні ворота наростили обробку вантажів. Зараз до Львова їх перевозять як спеціальні літаки, так і в вантажних відсіках пасажирських авіалайнерів великої місткості. Наприклад, польська авіакомпанія LOT почала ставити на рейси Варшава-Львів широкофюзеляжні літаки Boeing 787, які доставляють посилки з Америки з перевантаженням в столиці Польщі.

Найбільший пасажиропотік аеропорт Львів у 2020 році зафіксував у січні – 163,9 тис. людей, найменший – у квітні, травні і червні – 300 пасажирів, 0 пасажирів і 3,4 тис. пасажирів відповідно. У ці місяці авіаційний трафік в країні був практично зупинений в рамках карантинних заходів.

Найбільший показник в умовах пандемії підприємство показало в серпні 2020 року – 140,6 тис. пасажирів.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, куди можна полетіти зі Львова цієї зими. Детальніше про всі рейси можна дізнатися за цим посиланням.

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