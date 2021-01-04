На платних камерах в СІЗО вже заробили 2 млн грн, – Малюська

У 2020 році сума надходжень від платних камер перевищила 2 мільйони гривень. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає Львівський портал.

Також він оприлюднив чергові світлини того, як міністерство витрачає кошти, отримані з платних камер.

«На фото – ремонт безкоштовної камери на 22 особи у державній установі «Київський слідчий ізолятор». Собівартість: 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», – написав Малюська.

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(Безкоштовна камера після ремонту)

(Так виглядала камера до ремонту)

Як повідомляв Львівський портал, станом на кінець жовтня платні камери у слідчих ізоляторах України заробили 1 млн 220 тис. гривень. Зокрема, Львівська установа виконання покарань №19, що на вулиці Городоцькій, 20, заробила 48 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку травня Львівський портал інформував про те, що в Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення у слідчих ізоляторах.

Додамо, що вартість платної камери у Львівському слідчому ізоляторі становить 1 тисячу гривень за добу, 3,5 тисячі гривень – за тиждень та 4 тисячі гривень – за місяць.

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