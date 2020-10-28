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Платна камера у Львівському СІЗО заробила 48 тисяч гривень

Вероніка Рой

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Платні камери у слідчих ізоляторах України заробили 1 млн 220 тис. гривень. Зокрема, Львівська установа виконання покарань №19, що на вулиці Городоцькій, 20, заробила 48 тисяч гривень. Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства юстиції України.

 

Найбільше «заробив» Київський слідчий ізолятор – понад 744 тисячі гривень, а найменше – Луцький слідчий ізолятор. Львівська установа виконання покарань перебуває на четвертому місці за сумою, сплаченою за користування платною камерою.

«Станом на 26 жовтня за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у слідчих ізоляторах України сплачено майже 1 млн 220 тис. гривень. Найбільшу суму було сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора – 744 тисячі гривень», – зазначають у Мін’юсті.

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Нагадаємо, на початку травня Львівський портал інформував про те, що в Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення у слідчих ізоляторах.

Додамо, що вартість платної камери у Львівському слідчому ізоляторі становить 1 тисячу гривень за добу, 3,5 тисячі гривень – за тиждень та 4 тисячі гривень – за місяць.

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