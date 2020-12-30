МОЗ сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч доз вакцин від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч доз вакцин від COVID-19 і розпочати масштабну вакцинацію серед медиків і військовослужбовців, що перебувають у зоні ООС. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі МОЗ завершує переговори з виробниками про закупівлю вакцин.

«Ми в завершальній стадії переговорів виробниками вакцин. Сподіваюся, що найближчими днями-тижнями ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і розпочати масштабну вакцинацію», – сказав він.

Реклама партнерів

Степанов уточнив, що йдеться про постачання такої кількості вакцин, що дасть змогу говорити “саме про масштабну вакцинацію”.

«Не йдеться про 5-6 тисяч доз. Ми виходили з того, що в лютому буде поставлено 150-200 тисяч «, – сказав він.

Степанов зазначив, що перші поставки вакцини буде використано для вакцинації медиків, які працюють із пацієнтами з COVID-19, а також для військовослужбовців, що беруть участь в ООС.

Міністр також нагадав, що у рамках ініціативи COVAX у березні в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується обсягом 1,2 млн доз.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.