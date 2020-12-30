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Як у Львові їздитимуть комунальні маршрутки на новорічно-різдвяні свята

Вероніка Рой

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На новорічно-різдвяні свята 13 автобусних маршрутів Львівського комунального підприємства № 1 курсуватимуть за спеціальним графіком. Про це йдеться на сайті АТП-1.

 

1 та 7 січня маршрути 1А, 2А, 45 не курсуватимуть, а 8А їздитиме за графіком вихідного дня. Також маршрути 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 курсуватимуть за спеціальними графіками.

З повним розкладом руху маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо, у Львові у новорічну ніч чотири трамвайні маршрути курсуватимуть довше.

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