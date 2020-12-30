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У новорічну ніч львівські трамваї курсуватимуть довше

Вероніка Рой

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У Львові у новорічну ніч чотири трамвайні маршрути курсуватимуть довше. Про це інформує пресслужба Львівелектротранс.

 

Зокрема, йдеться про чотири трамвайні маршрути: № 2 (вул. Коновальця — вул. Пасічна), № 3 (пл. Соборна — «Аквапарк), № 6 (Залізничний вокзал — вул. Миколайчука) та № 8 (пл. Соборна — вул. Вернадського).

«Для зручності мешканців Львова та гостей міста у новорічну ніч чотири трамвайні маршрути курсуватимуть до 3 години. Натомість впродовж п’ятниці 1 січня 2021 року трамваї будуть курсувати відповідно до графіку вихідного дня», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

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