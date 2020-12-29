В центрі Львова відновили старовинні двері-близнюки. Фото до і після

У Львові відновили ще одну вхідну браму в історичному будинку. Цього разу нове життя отримали двері-близнюки на вул. Костя Левицького, 21. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Металеві двері-близнюки будинку №21 на вул. Костя Левицького були у занедбаному стані: на поверхні – безліч пошкоджень, а на місці декоративних елементів хтось навіть приварив кодовий замок.

«За це століття двері сильно змінилися і було навіть важко сказати що колись вони були однакові. Їхній стан був занедбаний, під старою фарбою проглядали зіржавілі елементи, а низ був просто знищений. Близько двох місяців ми все це відновлювали», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

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Втім фахівці зуміли вирівняти деформовану конструкцію дверей, встановити нові металеві клямки, а також відновити втрачене засклення. Відреставрувати двері-близнюки вдалося у межах міської програми співфінансування: 70% робіт оплачує мерія, а 30% – самі мешканці.

Відновлення дверей-близнюків на Костя Левицького обійшлося орієнтовно у 33 000 грн.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

Торік до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини