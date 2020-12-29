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За відмінні результати ЗНО абітурієнтам видаватимуть премії

Ольга Денисяка

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Відтепер учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати у тестуванні. Отримати 5 тисяч гривень премії зможуть учасники, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

 

28 грудня Кабінет Міністрів схвалив відповідний проєкт Указу президента України.

Проєктом документа передбачено заснування 20 щорічних премій, які будуть виплачуватися одноразово. Кожна грошова виплата становитиме 5 тисяч гривень.

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При цьому премії призначатимуться відповідно до результатів учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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