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Львів зекономив кілька мільйонів на кисневих концентраторах, – мерія

Вероніка Рой

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28 грудня до Львова прибуде ще 100 кисневих концентраторів, які отримає 5-та міська клінічна лікарня. Ці апарати, як і 100 попередніх, місто придбало безпосередньо у виробника, тобто без посередників. Таким чином на цих закупівлях місто зекономило до 3−4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповів бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль, різні постачальники пропонують різні кисневі концентратори, середня вартість яких – 35-40 тис грн. Проте місто купує ці апарати без посередників від виробника у Туреччині за ціною 800 доларів, тобто близько 22 тис грн. Це на 12-25 тис грн менше тієї вартості, яку пропонують на ринку України. Таким чином місто зекономило до 3-4 млн грн на закупівлі цих 200 апаратів.

«Ми купуємо безпосередньо у виробника – це турецька компанія Elmaslar ImaIat Tibbi Cihaziar. Ми у вересні з ними домовлялися, і на початку грудня прийшла перша партія – 100 кисневих концентраторів, і тепер маємо другу партію – ще 100 апаратів. Купивши 200 концентраторів по 800 доларів – тобто по 22 тис грн, маємо на цій загальній закупівлі економію близько 3-4 млн грн, якщо б ми, до прикладу, купували ці ж апарати серед тих, які пропонують на ринку України», – пояснив бізнес-омбудсмен Львівської міської ради.

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Нагадаємо, нещодавно 100 таких 10-літрових кисневих концентраторів вже отримала Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова.

Додамо, станом на 22 грудня вже 77% ліжок у стаціонарах Львівщини, призначених для лікування хворих на коронавірус, мають доступ до кисню. До кінця року цей показник має становити щонайменше 80%.

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