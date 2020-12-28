Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

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Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Так, кожен учасник зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Додамо, що реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. А основна сесія запланована у період з 21 травня до 15 червня, додаткова з 29 червня до 16 липня.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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