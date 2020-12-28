ОСТАННІ НОВИНИ

Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня

Вероніка Рой

|

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Реклама партнерів

Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Так, кожен учасник зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Додамо, що реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. А основна сесія запланована у період з 21 травня до 15 червня, додаткова з 29 червня до 16 липня.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...