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На Львівщину насувається сильний вітер

Наталя Дуляба

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У вівторок, 29 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують сильний вітер та до 9 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повтря становитиме від нуля до 5 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +9°C. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 17-22 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі подекуди на Львівщині пройде мокрий сніг, вдень – невеликий дощ. На дорогах прогнозують ожеледицю.

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Мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки і переходити дорогу лише у спеціально встановлених місцях. Натомість водіїв просять бути максимально обережними за кермом: дотримуватись швидкісного режиму й не гальмувати різко.

Детальніше про те, як не травмуватися під час ожеледиці, читайте за цим посиланням.

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