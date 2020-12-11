Як не травмуватися під час ожеледиці: поради МОЗ

У Міністрестві охорони здоров’я дали декілька порад, які захистять від травмування при ожеледиці. Про це йдеться на сайті відомства.

За даними Центру медичної статистики, останніми роками в середньому 97,5 тис. українців щороку зазнавали ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння.

Головні правила безпеки при ожеледиці:

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Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.

Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.

Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння – падати буде не так високо і не так боляче.

Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.

Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується.

Не взувайтесь у чоботи на високих підборах: ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою.

Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з’явилася нудота чи біль у суглобах − терміново зверніться до лікаря!

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