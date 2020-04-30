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На Львівщині встановлять п’ять камер фіксації дорожнього руху

Вероніка Рой

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На Львівщині планують встановити п’ять комплексів автоматичної фіксації (КАФ) дорожнього руху. Про це поінформував міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба уряду.

 

Як повідомляється, за пропозицією Укравтодору, 5 КАФів будуть встановлені у Львівській області до 1 червня.

Всього у планах до кінця року придбати 220 таких комплексів, які будуть розміщені по усій території України. Наразі 45 комплексів автоматичної фіксації встановлені у Києві та Київській області. Таким чином загалом кількість цих комплексів становитиме 270.

Зазначимо, запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху був запланований на початок травня. Однак через карантинні обмеження, викликані пандемією COVID-19, його перенесли.

«Міністерство інфраструктури, Укрінфрапроект та Укравтодор виконали завдання, необхідні для запуску фотовідеофіксації дорожнього руху. Проте з незалежних від нас обставин, викликаних пандемією COVID-19, запуск проекту, на жаль, переноситься. Очікуємо завершення карантину, щоб система запрацювала», – прокоментував Владислав Криклій.

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