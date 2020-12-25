У соборі Паризької Богоматері провели перший концерт після пожежі

Хор собору Паризької Богоматері дав перший концерт після пожежі в соборі у квітні минулого року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Euronews.

Cпочатку планувалося, що у хорі будуть 20 осіб, проте через безпекове питання цю кількість скоротили до восьми.

Усі учасники були одягнуті у захисні костюми й каски. Через пандемію коронавірусу співаки хору також тримали соціальну дистанції під час концерту, присвяченому католицькому Різдву.

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Зазначається, що це був перший концерт у соборі Паризької Богоматері після минулорічної руйнівної пожежі.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня 2019 року виникла масштабна ппожежа у Соборі Паризької Богоматері Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Упродовж доби після пожежі на реконструкцію собору зібрали 700 мільйонів доларів. Здебільшого це пожертви бізнесменів та підприємств.

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Відео: Gautier Capuçon