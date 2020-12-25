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У Львові судитимуть жінку, яка організувала бордель під виглядом салону масажу

Вероніка Рой

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24 грудня слідчі повідомили про підозру 27-річній львів’янці, яка під виглядом салону масажу організувала бордель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

27-річна жінка в одному з приміщень на вулиці Балабана у Львові під виглядом салону масажу утримувала місце розпусти. У борделі наймані нею жінки надавали сексуальні послуги чоловікам за гроші.

Також встановлено, що адміністраторка підшуковувала клієнтів, надавала їм інформацію щодо вартості сексуальних послуг, узгоджувала час, а також розподіляла отримані грошові кошти, третину з яких віддавала дівчатам. В середньому, година «еротичного масажу» коштувала близько 1,5 тисячі гривень. Крім того, підозрювана забезпечувала розповсюдження на території міста Львова листівок з рекламним оголошенням щодо діяльності масажного салону.

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24 грудня співробітники слідчого управління поліції Львівщини повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво, вчинені з метою наживи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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